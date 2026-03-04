Türkiye küresel turizm pazarında rekabet edilmesi en güç ülke konumunda

Dünyanın en önemli turizm buluşmalarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’nda değerlendirmede bulunan Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin turizmdeki stratejik üstünlüklerini ve sektörel hedeflerini anlattı.

Bağlıkaya, Türkiye'nin rakiplerinden ayrışan temel farkını "ulaşılabilirlik" ve "nitelikli hizmet" olarak tanımlayarak, "Kültür, gastronomi ve deniz turizmini bir arada sunabilen dünyadaki nadir destinasyonlardan biriyiz. Özellikle Türk Hava Yolları’nın sağladığı küresel bağlantı gücü bizi rakiplerimizin çok önüne taşıyor. Otel kalitesi ve servis anlayışımızda Akdeniz havzasındaki diğer ülkelerle kıyaslanamayacak bir noktadayız." diye konuştu.

"Türkiye, ödenen ücretin karşılığının en yüksek kalitede alındığı ülke"

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, bölgedeki jeopolitik gelişmelere ve sıcak çatışma risklerine değinerek, turizm sektörünün bu süreçteki dayanıklılığına dikkati çekti.

Bağlıkaya, "Hükümetimizin izlediği başarılı denge politikası sayesinde krizlerin dışında kalmayı başardık. Eğer bölgedeki gerilimler kısa sürede yatışırsa, 2026 yılı rezervasyon akışımızda herhangi bir aksama beklemiyoruz. Mevcut veriler, ana pazarımız olan Almanya’da Türkiye’nin yine ilk sırada olduğunu teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin fiyat politikasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Türkiye küresel turizm pazarında rekabet edilmesi en güç ülke. Türkiye artık sadece ucuz olduğu için gidilen bir yer değil. Ödenen ücretin karşılığının en yüksek kalitede alındığı ülkedir. Tesislerimizin modernliği ve hizmetin kusursuzluğu sayesinde İspanya ve Yunanistan gibi rakiplerimizle fiyat-performans bazında başarıyla yarışıyoruz. Sürdürülebilir büyüme ancak bu kalite standardıyla mümkündür."

Bağlıkaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tatil tercihlerinde Türkiye'nin her zaman ilk sırada yer aldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımızın Türkiye seyahatleri her yıl artarak devam ediyor. Ayrıca sektörün geleceği olan gençlerimize sesleniyorum, turizm büyük bir istihdam kapısı ve gelecek vadeden bir gönül işidir. Anadolu’nun her köşesi turizme dahil oldukça, 100 milyon turist hedefine genç profesyonellerimizle birlikte ulaşacağız."

Fuara Türkiye'den 144 kuruluş katılıyor

Öte yandan, küresel turizmi yeniden dengeye taşıma arayışıyla başlayan ITB Berlin, yarın sona erecek.

Bu yıl 60. kuruluş yıl dönümünde sektörün geleceğine ışık tutan fuara, 160'ı aşkın ülkeden 5 bin 800'den fazla firma katılıyor.

Fuarın bu yılki katılımcı ülkeleri arasında Türkiye, Tayland, Mısır ve İtalya başı çekiyor. Sektör profesyonellerine pazar analizi yapma, stratejik ortaklıkları güçlendirme ve yeni iş fırsatları yaratma imkanı sunan fuar, küresel turizmin nabzını tutuyor.

Türkiye, fuarda özel katılımcıların yanı sıra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde kurulan 700 metrekarelik pavilyonla temsil ediliyor. Türkiye'den toplam 144 kuruluşun yer aldığı organizasyonda, 51 kurum milli katılım kapsamında Türkiye’nin turizm potansiyelini uluslararası profesyonellere aktarıyor.

Türk turizmciler, en önemli kaynak pazarlardan biri olan Almanya'dan gelecek turist sayısındaki artış beklentisiyle 2026 yılı projeksiyonlarını paylaşıyor. Fuardaki tanıtım faaliyetlerinin, Türkiye'nin bu yılki turist hedefine önemli katkı sağlaması öngörülüyor.