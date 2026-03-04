Parçalı Bulutlu 9.2ºC Ankara
Dünya
AA 04.03.2026 13:14

Sri Lanka, "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait gemi için kurtarma operasyonu başlattı

Sri Lanka, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait bir gemi için kapsamlı kurtarma operasyonu başlattı.

Sri Lanka, "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait gemi için kurtarma operasyonu başlattı

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İran donanmasına ait IRIS Dena gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.

Sri Lankalı yetkililer, olayın kendi kara sularında yaşandığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, geminin vurulduğunu ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemiden 30 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edildi, kayıp kişiler için ise arama çalışmaları başlatıldı.

İran Sri Lanka
