Parçalı Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.03.2026 12:38

İsrail ordusu Lübnan'da işgalini genişleterek sınır hattındaki bir beldenin güneyine ilerledi

İsrail ordusunun, Lübnan'da işgalini genişleterek sınır hattındaki Kefer Şuba beldesinin güneyine doğru yaklaşık 700 metre ilerlediği bildirildi.

İsrail ordusu Lübnan'da işgalini genişleterek sınır hattındaki bir beldenin güneyine ilerledi
[Temsili fotoğraf: AA]

Kefer Şuba ve Arkub Belediyeler Birliği Başkanı Kasım el-Kadiri, yaptığı açıklamada, İsrail askeri birliğinin Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait bir noktadan yaklaşık 700 metre ilerleyerek, beldenin güneyindeki Sahra mevkisinde konuşlandığını söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA da sabah saatlerinde İsrail güçlerinin Bustra bölgesinden Kefer Şuba beldesinin çevresindeki Rebaat et-Teben bölgesine doğru ilerlediğini duyurdu.

Haberde, söz konusu hareketin 5 askeri araç, bir buldozer ve 2 sivil araç eşliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

UNIFIL, salı günü İsrail askerlerinin sınır hattını aşarak Lübnan topraklarına girdiğini, kısa süre sonra Mavi Hat'ın güneyine geri çekildiğini ve bunun 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının ihlali olduğunu bildirmişti.

İsrail ordusu da son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi gerekçe göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutuyor.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Sri Lanka, "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait gemi için kurtarma operasyonu başlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:15
Sri Lanka, "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait gemi için kurtarma operasyonu başlattı
13:15
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı tam kontrolümüz altında
13:07
ABD, İran'a saldırıların ilk 4 gününde yaklaşık 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
12:57
Kırsal Kalkınmaya yaklaşık 65,5 milyarlık destek
12:42
İspanya ile ABD arasında İran saldırısı krizi: Üsler kapatıldı, Trump tehdit etti
12:35
TÜBİTAK'tan yeşil dönüşüm projelerine 1,5 milyar liralık bütçe
Yazı kurak geçiren Hatay ve Osmaniye'deki barajlar mevsim yağışlarıyla toparlandı
Yazı kurak geçiren Hatay ve Osmaniye'deki barajlar mevsim yağışlarıyla toparlandı
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ