Parçalı Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.03.2026 11:56

Burhanettin Duran: Hakikat mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütülen hakikat mücadelemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve iletişim yüzyılı anlayışı doğrultusunda, doğru bilginin korunması, dezenformasyonla etkin mücadele edilmesi ve hakikatin güçlü bir şekilde savunulması hedefiyle kararlılıkla sürdürülmektedir" dedi.

Burhanettin Duran: Hakikat mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) 2025'te yaptığı çalışmaların yer aldığı "Dezenformasyon Bülteni 2025 Almanak" hakkında paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı DMM'nin, 2025 boyunca ulusal ve uluslararası kamuoyunu ilgilendiren asılsız iddiaları sistematik biçimde takip ettiğini, doğrulama ve yalanlama faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü hatırlatan Duran, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sosyal medya hesapları aracılığıyla 337 yalanlama yayımlanmış, ayrıca 35 Dezenformasyon Bülteni hazırlanarak kamuoyunun erişimine sunulmuştur. Yıl içinde yayımlanan yalanlamaların tek bir kaynakta toplanması amacıyla hazırlanan Dezenformasyon Bülteni 2025 Almanak, dezenformasyon örneklerini sistematik biçimde derlemekte ve hakikat temelli mücadelenin kurumsal yöntem ve kapasitesini somut biçimde ortaya koymaktadır. Almanak, toplumsal farkındalığın artırılması, doğru bilgiye erişimin desteklenmesi ve yürütülen mücadelenin sürdürülebilir niteliğinin kamuoyuna güçlü biçimde aktarılmasına katkı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen hakikat mücadelemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve iletişim yüzyılı anlayışı doğrultusunda, doğru bilginin korunması, dezenformasyonla etkin mücadele edilmesi ve hakikatin güçlü bir şekilde savunulması hedefiyle kararlılıkla sürdürülmektedir."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Sıradaki Haber
Savaş alanlarının yeni hedefi: Veri merkezleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:31
Milli atıcı Damla Köse'den altın madalya
13:15
Sri Lanka, "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait gemi için kurtarma operasyonu başlattı
13:15
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı tam kontrolümüz altında
13:07
ABD, İran'a saldırıların ilk 4 gününde yaklaşık 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
12:57
Kırsal Kalkınmaya yaklaşık 65,5 milyarlık destek
13:16
İsrail ordusu Lübnan'da işgalini genişleterek sınır hattındaki bir beldenin güneyine ilerledi
Yazı kurak geçiren Hatay ve Osmaniye'deki barajlar mevsim yağışlarıyla toparlandı
Yazı kurak geçiren Hatay ve Osmaniye'deki barajlar mevsim yağışlarıyla toparlandı
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ