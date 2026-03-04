Az Bulutlu 10.5ºC Ankara
04.03.2026 13:29

Milli atıcı Damla Köse'den altın madalya

Milli atıcı Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazandı.

Milli atıcı Damla Köse'den altın madalya
[Fotograf: AA]

Ayrıntılar gelecek...

Milli Sporcular
