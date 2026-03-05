Katil İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Cenin'e düzenlediği baskında kalabalığın yoğun olduğu merkezi bölgede konuşlandı.

Soykırımcı İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan 5 kişi, Er-Razi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin sırtından vurulduğu ve kurşunun göğsünden çıktığı, bu nedenle durumunun kritik olduğu bildirildi.

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.