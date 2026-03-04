Açık 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.03.2026 19:44

İran Dışişleri Bakanı Arakçı: İran, Katar’ı değil ülkedeki ABD'yi hedef alıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran’ın Katar’ı değil ülkedeki ABD’yi hedeflerine saldırdığını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçı: İran, Katar’ı değil ülkedeki ABD'yi hedef alıyor

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Arakçi, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Arakçi, Al Sani ile görüşmesinde, "İran, Katar’a yönelik saldırılarında Katar’ı değil ülkedeki ABD'yi hedef alıyor." dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "İran'ın füze saldırılarının Katar'ı değil ABD çıkarlarını hedef aldığını" belirtti.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek, şunları aktardı:

"Sahadaki gerçeklerin açıkça gösterdiği üzere saldırılar, Katar'daki sivil ve yerleşim alanlarını, Hamed Uluslararası Havalimanı çevresini, hayati önem taşıyan altyapıyı ve sıvılaştırılmış gaz üretim tesislerini içeren sanayi bölgelerini hedef aldı. Bu da Katar egemenliğinin ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlalidir."

Saldırıların füzelerle sınırlı kalmadığına ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıların sürdüğüne dikkat çeken Al Sani, "Tüm bunlar, İran tarafının gerilimi tırmandırıcı bir yaklaşımını yansıttığını ve gerilimi azaltma veya çözüm bulma konusunda gerçek bir istek göstermediğini, aksine komşularına zarar vermeyi ve onları kendi savaşları olmayan bir savaşa sürüklemeyi amaçlıyor." dedi.

Bu savaştan uzak duran bölge ülkelerine yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan Al Sani, bu tür saldırıların İran tarafının komşularına karşı herhangi bir iyi niyetini yansıtmadığına işaret etti.

Al Sani, Katar'ın her zaman diyalog ve diplomasiden yana olduğunu ancak egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını etkileyen her türlü saldırıya karşı koyacağının altını çizdi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ETİKETLER
İran Katar
Sıradaki Haber
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a yönelik saldırıları konusunda "savaş yetkileri" tasarısını oylayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:03
Almanya, İran'a karşı savaşa katılamayacak
20:59
Karabük'te otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
20:51
Bakan Uraloğlu’ndan YHT müjdesi
20:35
İsrail ordusu, İran’dan yeni füze saldırısının başlatıldığını açıkladı
20:34
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 72'ye, yaralı sayısı 437'ye yükseldi
20:05
WSJ: Kuveyt savaş uçağı yanlışlıkla 3 ABD F-15'ini düşürdü
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ