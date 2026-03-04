Açık 4.5ºC Ankara
Dünya
AA 04.03.2026 19:40

ABD Senatosu, Trump'ın İran'a yönelik saldırıları konusunda "savaş yetkileri" tasarısını oylayacak

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını oylayacak.

ABD Senatosu, Trump'ın İran'a yönelik saldırıları konusunda "savaş yetkileri" tasarısını oylayacak

ABD Senatosu'nda bugün yapılması beklenen oylama, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kongre çatısı altındaki ilk oylama olacak.

Demokratlar tarafından verilen söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatodan geçmesinin düşük ihtimal olduğuna dikkat çekilirken, oylama Amerikan kamuoyunun büyük oranda karşı olduğu ABD-İran savaşına ilişkin Kongre üyelerinin ilk sınavı olacak.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Bu hafta içinde Temsilciler Meclisinde de benzer bir tasarının oylanması beklenirken; söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongrede kabul edilme olasılığının düşük olduğuna dikkati çekiliyor.

Oylama öncesinde dün basın mensuplarına açıklama yapan Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, "Net hedefleri olmayan savaşlar küçük kalmaz. Daha büyük, daha kanlı, daha uzun ve daha pahalı hale gelirler. Bu, gerekli bir savaş değil. Bu, tercih edilen bir savaş." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Senatosunda bağımsızlarla birlikte Demokratların 47 sandalyesi bulunurken, Cumhuriyetçiler ise 53 sandalyeye sahip durumda.

ABD Donald Trump İran
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Daha büyük saldırı dalgaları geliyor, hızlanıyoruz, yavaşlamıyoruz
