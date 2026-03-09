Duman 2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 09.03.2026 09:18

Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enerji fiyatlarında yaşananlarla ilgili, "Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini hatırlattı.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda petrol piyasalarındaki mevcut hareketlerin geçici olabileceğini belirtti:

"Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor.

Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir.

Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Enerji Petrol
Sıradaki Haber
Borsa için alınan tedbirler devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:26
Küresel piyasalar haftaya negatif başladı
09:24
Yeni haftada hava: Doğu'da soğuk, Batı'da bahar havası
09:10
Kuzey Ege’nin kuzeyi için fırtına uyarısı
09:10
Borsa için alınan tedbirler devam edecek
08:58
Kuveyt'te görev yapan bir ABD askeri hayatını kaybetti
08:55
Maskeli taraftar maçta VAR monitörünün fişini çekti
Gazze’de iftar ateşi odun ve kartonla yanıyor
Gazze’de iftar ateşi odun ve kartonla yanıyor
FOTO FOKUS
İmamoğlu Suç Örgütü davası başlıyor
İmamoğlu Suç Örgütü davası başlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ