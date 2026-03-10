Açık 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.03.2026 23:30

Rusya: İran'daki Başkonsolosluğumuz saldırı sonucu hasar gördü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, hafta sonu İran'ın İsfahan kentindeki Rus Başkonsolosluğunun saldırı sonucu hasar gördüğünü ve bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

Rusya: İran'daki Başkonsolosluğumuz saldırı sonucu hasar gördü
[Rusya Dışişleri Bakanlığı | Fotoğraf: AA]

Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların yoğunlaştığını, çok sayıda devletin ve sivil halkın çıkarlarını etkilediğini belirtti.

Bölgede bulunan yabancı misyon temsilciliklerinin de saldırılara maruz kaldığına işaret eden Zaharova, "İsfahan kentinde valilik binasına 8 Mart'ta düzenlenen saldırı sonucu Rus Başkonsolosluğu hasar gördü. Bina ve konutların pencereleri paramparça oldu, birkaç çalışan patlama dalgasından etkilendi." ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, saldırı sonucu can kaybının olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Diplomatik misyon temsilciliklerine yönelik saldırılar, uluslararası hukukun temel sözleşmelerini ihlal ediyor. Tüm taraflardan diplomatik unsurların dokunulmazlığına saygı göstermelerini, personele zarar vermekten kaçınmalarını talep ediyoruz. Tarafları çatışmalara derhal son vermeye ve müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz."

ETİKETLER
Rusya İran
Sıradaki Haber
AB'den İsrail'e işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik saldırıları önleme çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:28
Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
23:27
AB'den İsrail'e işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik saldırıları önleme çağrısı
23:23
Beyaz Saray: ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nı açık tutmaya devam etmek için ilave seçenekler hazırlıyor
23:20
Endonezya, Hindistan'dan füze sistemi tedarik edecek
23:30
Trump'tan İran'a "Hürmüz'de mayın" mesajı: Sonuçları olur
23:13
Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail saldırılarında sağlık ekiplerinden 15 kişi öldü
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ