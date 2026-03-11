İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Piyasalar tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya

Arakçi, ABD-İsrail’in saldırılarının ekonomik etkilerine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’li yetkililerin “sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini” ifade eden Arakçi, "Bu durum, onları, Amerikan halkına dayattıkları enflasyonist tsunamiden kurtaramayacak." ifadelerini kullandı.

Arakçi, piyasaların "tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya” olduğunu dile getirerek, “Bu kriz, 1973’teki Arap petrol ambargosundan, 1979’daki İran İslam Devrimi'nden ve 1990’daki Irak’ın Kuveyt işgalinin toplamından da daha büyük.” değerlendirmesinde bulundu.

"İran'ın ABD'ye veya ABD güçlerine önleyici bir saldırı ya da önleyici bir darbe düzenleme niyetinde olduğu iddiası apaçık bir yalandır." ifadesini kullanan Arakçi, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bu yalanın tek amacı, İsrail tarafından tasarlanan ve sıradan Amerikalıların parası ile finanse edilen ve tehlikeli bir maceracılık olan “büyük hata operasyonunu” haklı çıkarmaktır."