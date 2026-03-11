Açık 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.03.2026 00:25

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Piyasalar tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’li yetkililerin “sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini”, bunun onları saldırıların “ekonomik etkilerinden kurtaramayacağını” söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Piyasalar tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya
[Fotograf: AA]

Arakçi, ABD-İsrail’in saldırılarının ekonomik etkilerine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’li yetkililerin “sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini” ifade eden Arakçi, "Bu durum, onları, Amerikan halkına dayattıkları enflasyonist tsunamiden kurtaramayacak." ifadelerini kullandı.

Arakçi, piyasaların "tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya” olduğunu dile getirerek, “Bu kriz, 1973’teki Arap petrol ambargosundan, 1979’daki İran İslam Devrimi'nden ve 1990’daki Irak’ın Kuveyt işgalinin toplamından da daha büyük.” değerlendirmesinde bulundu.

"İran'ın ABD'ye veya ABD güçlerine önleyici bir saldırı ya da önleyici bir darbe düzenleme niyetinde olduğu iddiası apaçık bir yalandır." ifadesini kullanan Arakçi, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bu yalanın tek amacı, İsrail tarafından tasarlanan ve sıradan Amerikalıların parası ile finanse edilen ve tehlikeli bir maceracılık olan “büyük hata operasyonunu” haklı çıkarmaktır."

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Katar, yeni bir füze saldırısının engellendiğini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:08
Standart dışı plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
01:04
İsviçre'de otobüs yangını: 6 ölü
01:08
İşgalci İsrail, Beyrut'a yeni saldırılar düzenliyor
01:02
Irak'ta ABD Başkonsolosluğu yakınlarında patlama sesi
23:57
Katar, yeni bir füze saldırısının engellendiğini duyurdu
23:54
Irak’ta ABD üssüne İHA ile saldırı düzenlendi
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ