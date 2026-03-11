Açık 1.8ºC Ankara
Dünya
AA 11.03.2026 00:50

İşgalci İsrail, Beyrut'a yeni saldırılar düzenliyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni saldırılar düzenliyor.

İşgalci İsrail, Beyrut'a yeni saldırılar düzenliyor
[Fotograf: Reuters]

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu dün de Dahiye bölgesine en az 4 hava saldırısı düzenlemişti.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail Lübnan
Irak'ta ABD Başkonsolosluğu yakınlarında patlama sesi
