Açık 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.03.2026 23:55

Katar, yeni bir füze saldırısının engellendiğini duyurdu

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan yeni bir füze saldırısının engellendiğini açıkladı.

Katar, yeni bir füze saldırısının engellendiğini duyurdu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetler Katar'ı hedef alan bir füze saldırısını püskürttü." ifadesi kullanıldı.

Al Araby televizyon kanalında yer alan haberde, Katar İçişleri Bakanlığı'nın yüksek güvenlik tehdidi uyarısının ardından başkent Doha semalarında patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik tehdidinin yüksek seviyede olduğu duyuruldu, kamu güvenliğini sağlamak için herkesin evde kalması gerektiği belirtildi.

Katar, dün ülkeyi hedef alan bir füze saldırısının engellendiğini açıklamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Katar
Sıradaki Haber
Irak’ta ABD üssüne İHA ile saldırı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:08
Standart dışı plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
01:04
İsviçre'de otobüs yangını: 6 ölü
01:08
İşgalci İsrail, Beyrut'a yeni saldırılar düzenliyor
01:02
Irak'ta ABD Başkonsolosluğu yakınlarında patlama sesi
00:27
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Piyasalar tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya
23:54
Irak’ta ABD üssüne İHA ile saldırı düzenlendi
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ