Dünya
AA 11.03.2026 00:56

İsviçre'de otobüs yangını: 6 ölü

İsviçre'nin Fribourg kantonuna bağlı Kerzers bölgesinde bir posta otobüsünde çıkan yangında 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İsviçre'de otobüs yangını: 6 ölü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Blick gazetesinde yer alan habere göre, Kerzers'te bir posta otobüsünde yangın çıktı.

Fribourg polisi, yangın sırasında otobüsteki 6 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını doğruladı.

Polis sözcüsü, yangına müdahalenin gece boyunca devam edeceğini belirtti.

Yangının bir kişinin kendini ateşe vermesi sonucu çıkmış olabileceğini aktaran sözcü, kesin sebebin henüz belirlenemediğini söyledi.

Öte yandan, hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Fribourg savcılığı olayla ilgili soruşturmayı yürütürken, polis olay yerinde incelemelerine devam ediyor.

İsviçre
İşgalci İsrail, Beyrut'a yeni saldırılar düzenliyor
