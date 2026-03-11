Açık 1.2ºC Ankara
Dünya
AA 11.03.2026 02:02

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları ülkenin güneyindeki El-Ensariye beldesine yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Sur kentinin güneydoğusundaki Hoş bölgesinde bir kafeteryayı hedef aldığı, saldırıda yaralıların bulunduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı ise bir İsrail İHA'sının akşam saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Avzai bölgesinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İşgalci İsrail, Beyrut'a yeni saldırılar düzenliyor
İşgalci İsrail, Beyrut'a yeni saldırılar düzenliyor

Güneydeki Doğu Zavtar beldesinde akşam saatlerinde düzenlenen İsrail saldırısında da 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

İsrail saldırılarında Nebatiye'ye bağlı Kılaviyye beldesinde 4, Sur kentine bağlı Hinnaviyye beldesinde ise 3 kişi yaşamını yitirdi.​​​​​​​

İsrail uçakları, akşam saatlerinde Hiyam, Tayba ve Rab Salasin beldelerini de hedef aldı.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan İsrail
İsrail, İran'ın misillemelerinde 12 kişinin öldüğünü açıkladı
