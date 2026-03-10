Açık 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.03.2026 23:17

Endonezya, Hindistan'dan füze sistemi tedarik edecek

Endonezya hükümeti, Hindistan'dan BrahMos füze sistemini tedarik etmek üzere anlaşmaya vardı.

Endonezya, Hindistan'dan füze sistemi tedarik edecek
[Fotograf: Reuters]

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Endonezya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rico Ricardo Sirait, ülkesinin Hindistan ile füze sistemi tedarik anlaşması imzaladığını açıkladı.

Rico, "Endonezya, BrahMos füze sisteminin tedarikinde Hindistan ile ortaklık kurdu. Bu, kıyı savunmamızı güçlendirmek amacıyla silahlarımızı modernize etme çabalarımızın bir parçası." dedi.

Bu tedarikin Hindistan ile savunma sektöründeki ikili stratejik ortaklığı daha da güçlendirdiğini kaydeden Rico, yeni sistemin "ulusal egemenliği korumada caydırıcılığı artıracağını" söyledi.

Sistemin tedarikine ilişkin müzakereler, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in Kasım 2025'te Hindistan'ı ziyaretinde yapılmıştı.

BrahMos füze sistemini daha önce Filipinler'in de tedarik ettiği biliniyor.

BrahMos füzeleri

BrahMos füze sistemleri, Hindistan ile Rusya arasında bir ortak girişim olan ve merkezi başkent Yeni Delhi'de bulunan "BrahMos Aerospace" tarafından geliştiriliyor.

Hindistan ordusu tarafından uzun süredir kullanılan füzeler, denizaltı, gemi ve uçaklardan veya karadan fırlatılabiliyor.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan BrahMos füzesinin hızı ses hızının 2,8 katını buluyor.

ETİKETLER
Hindistan Endonezya
Sıradaki Haber
Trump'tan İran'a "Hürmüz'de mayın" mesajı: Sonuçları olur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
Rusya: İran'daki Başkonsolosluğumuz saldırı sonucu hasar gördü
23:28
Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
23:27
AB'den İsrail'e işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik saldırıları önleme çağrısı
23:23
Beyaz Saray: ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nı açık tutmaya devam etmek için ilave seçenekler hazırlıyor
23:30
Trump'tan İran'a "Hürmüz'de mayın" mesajı: Sonuçları olur
23:13
Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail saldırılarında sağlık ekiplerinden 15 kişi öldü
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ