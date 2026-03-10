Açık 2.6ºC Ankara
AA 10.03.2026 23:05

Katil İsrail, Gazze’ye insanı yardım ve gıda sevkiyatını yüzde 10’a düşürdü

Gazze Şeridi'ne yönelik gıda ve insani yardım sevkiyatının, İsrail’in sınır kapılarına yönelik kısıtlamalarının sürmesi nedeniyle ciddi şekilde azaldığı duyuruldu.

Katil İsrail, Gazze’ye insanı yardım ve gıda sevkiyatını yüzde 10’a düşürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA’ya yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşın ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı kısıtlama ve abluka politikasını artırdığını belirtti.

Sevabite, İsrail'in İran savaşı başladığından bu yana Gazze’ye sevkiyatı yüzde 10'luk seviyeye düşürdüğünü belirterek, son dönemde sınır kapılarının son derece sınırlı şekilde çalıştığını söyledi.

Sevabite, "Gazze'ye girmesi gereken 6 bin yardım kamyonundan yalnızca 640’ı giriş yapabildi. Bu da gerçek ihtiyacın yüzde 10’unu geçmiyor." dedi.

Bunun Gazze'de artan insani ihtiyaçlar ile bölgeye girişine izin verilen yardım miktarı arasında büyük bir fark oluşmasına yol açtığını belirten Sevabite, bunun temel hizmetlerin sağlanmasında ciddi zorluklar doğurduğunu dile getirdi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 134'e yükseldi
Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 134'e yükseldi

Sevabite, Gazze'ye giren yardım kamyonlarının toplam sayısının da ihtiyaçların oldukça gerisinde kaldığını kaydederek, şimdiye kadar girmesi gereken 88 bin 800 kamyondan yalnızca 36 bin 720’sinin Gazze'ye ulaştığını, bunun da yaklaşık yüzde 41’lik bir seviyeye denk geldiğini söyledi.

Gazze'deki krizin yalnızca gıda ile sınırlı olmadığını vurgulayan Sevabite, enerji tedarikindeki sıkıntıların da ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti.

Sevabite, Gazze'ye girmesi gereken 7 bin 400 yakıt kamyonundan yalnızca 1081'inin girişine izin verildiğini, bunun da gerçek ihtiyacın yüzde 14'ünü oluşturduğunu belirtti.

Sevabite, yardım ve yakıt girişindeki düşüşün Gazze'deki yerel piyasaları doğrudan etkilediğini, sebze, gıda ve dondurulmuş ürün piyasalarında ciddi daralma yaşandığını ve bunun fiyatların yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Belediyelerin de yakıt yetersizliği nedeniyle çöp toplama ve su kuyularını işletme faaliyetlerini azaltmak zorunda kaldığını kaydeden Sevabite, yakıt krizinin sağlık sektörünü de tehdit ettiğini aktardı.

Gazze'deki hastane ve sağlık tesislerinin büyük ölçüde elektrik jeneratörlerine bağlı olduğunu ifade eden Sevabite, yardım ve temel ihtiyaç maddelerinin girişine yönelik kısıtlamaların sürmesinin Gazze’de 1,5 milyondan fazla kişinin gıda güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

