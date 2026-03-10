Açık 2.6ºC Ankara
10.03.2026

İran: Eğer altyapıya saldırı başlatılırsa, şüphesiz altyapıları hedef alacağız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail’in ülkedeki “altyapıya saldırı başlatması” durumunda, kendilerinin de bölgedeki “altyapıları hedef alacağını” söyledi.

İran: Eğer altyapıya saldırı başlatılırsa, şüphesiz altyapıları hedef alacağız
[Fotograf: Reuters]

Kalibaf, ABD ve İsrail’in altyapıya yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kalibaf, “Düşman, her ne yaparsa, hiç şüphesiz anında ve orantılı bir karşılık alacağını bilmelidir. Hiçbir kötülük cevapsız kalmaz, biz bugün “göze göz, dişe diş” ilkesini uyguluyoruz, abartısız ve istisnasız." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD’nin İrandaki al yapıya yönelik saldırılarına da değinen Kalibaf, “Eğer altyapıya saldırı başlatılırsa, şüphesiz (İsrail ve bölgedeki) altyapıları hedef alacağız.” dedi.

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’daki rafineri ve petrol depolama alanlarını hedef almış, İran da buna karşılık Hayfa Rafinerisine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

ABD, İran'a saldırıların ilk 2 gününde 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullandı
ABD, İran'a saldırıların ilk 2 gününde 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullandı

İran
