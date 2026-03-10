İran: Eğer altyapıya saldırı başlatılırsa, şüphesiz altyapıları hedef alacağız

Kalibaf, ABD ve İsrail’in altyapıya yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kalibaf, “Düşman, her ne yaparsa, hiç şüphesiz anında ve orantılı bir karşılık alacağını bilmelidir. Hiçbir kötülük cevapsız kalmaz, biz bugün “göze göz, dişe diş” ilkesini uyguluyoruz, abartısız ve istisnasız." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD’nin İrandaki al yapıya yönelik saldırılarına da değinen Kalibaf, “Eğer altyapıya saldırı başlatılırsa, şüphesiz (İsrail ve bölgedeki) altyapıları hedef alacağız.” dedi.

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’daki rafineri ve petrol depolama alanlarını hedef almış, İran da buna karşılık Hayfa Rafinerisine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.