AA 10.03.2026 22:10

ABD, İran'a saldırıların ilk 2 gününde 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tahminlerine göre, Amerikan ordusunun, İran'a yönelik saldırıların ilk 2 gününde 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullandığı duyuruldu.

ABD, İran'a saldırıların ilk 2 gününde 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullandı

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun İran saldırılarının mali tablosuna ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Yetkililer, Pentagon'un tahminlerine göre, İran'a yönelik ilk 2 günde yapılan saldırılarda 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullanıldığını belirtti.

Bu rakamın oldukça yüksek olduğuna işaret eden yetkililer, bu rakamın detaylarının pazartesi günü Kongre'ye iletildiğini kaydetti.

WP, İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerin arttığı bir ortamda gündeme gelen faturanın Kongre içindeki endişeleri artıracağına ve yönetimin Kongre'den İran için ilave bütçe istemesi durumunda bu yüksek rakamın tartışmaları alevlendireceğine dikkati çekti.

Yetkililer, Amerikan ordusunun hangi silahları kullandığına ilişkin detaya girmezken, gelişmiş çok sayıda silah ve mühimmatın çok hızlı şekilde kullanıldığını belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun herhangi bir mühimmat sıkıntısı içinde olmadığını ve "istedikleri kadar uzun süre İran'a saldırıları sürdürebileceklerini" dile getirmişti.

OKUMA LİSTESİ