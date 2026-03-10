Açık 5.2ºC Ankara
Dünya
AA 10.03.2026 21:58

İran, İsrail’in Beyrut’taki otel saldırısında 4 diplomatının öldüğünü duyurdu

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail’in Beyrut’taki Ramada Otel'e düzenlediği saldırıda 4 İranlı diplomatın öldüğünü açıkladı.

İran, İsrail’in Beyrut’taki otel saldırısında 4 diplomatının öldüğünü duyurdu
[Fotograf: Reuters]

İran devlet televizyonuna göre, İrevani, ülkesinin diplomatlarının İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na mektup yazdı.

İrevani, Beyrut’taki otele düzenlenen saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirerek kasıtlı yapıldığını, saldırı sonucunda 4 diplomatlarının öldüğünü belirtti.

İsrail’in 8 Mart’ta düzenlediği saldırıda, İkinci Katip Mecid Hasani Kendeseri, Üçüncü Katip Ali Rıza Biyazar, Ataşe Hüseyin Ahmedlu, Misyon Şefi Vekili Ahmed Resuli’nin öldüğü kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 3 Mart’ta yaptığı açıklamada, Lübnan'daki "İranlı tüm yetkililere" ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanıyarak, aksi takdirde saldırılarla hedef alınacakları tehdidinde bulunmuştu.

