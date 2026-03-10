Açık 2.6ºC Ankara
AA 10.03.2026 23:10

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail saldırılarında sağlık ekiplerinden 15 kişi öldü

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı İslami Sağlık Kurumu, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda sağlık ekiplerinden 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail saldırılarında sağlık ekiplerinden 15 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sağlık merkezleri ile halkın hizmetinde çalışan ambulans ve sağlık ekiplerini hedef almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarının başlamasından bu yana İslami Sağlık Kurumuna bağlı merkez, araç ve ekiplerin bir dizi saldırıya maruz kaldığı, bu saldırılar sonucu sağlık ekiplerinden 15 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

Son olarak güneydeki Hinnaviyye beldesinde bir ilk yardım noktasının çevresinin hedef alındığı, saldırıda 1 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği, 2 sağlık görevlisinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere uluslararası anlaşmaların açık ihlali olduğu vurgulanarak, sağlık ve insani yardım ekiplerinin korunması gerektiği belirtildi.

Kurum, uluslararası toplum ile insan hakları kuruluşlarına sağlık ve ambulans ekiplerinin hedef alınmasının durdurulması ve insani yardım çalışanlarının korunması için sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

