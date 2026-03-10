Açık 5.2ºC Ankara
Dünya
AA 10.03.2026 20:48

İran ordusu: ABD ve İsrail'in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmı imha edildi

İran ordusu, ABD-İsrail'in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmının imha edilmesinin ardından, İsrail'deki hedeflerin daha kolay vurulduğunu duyurdu.

İran ordusu: ABD ve İsrail'in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmı imha edildi
[Fotograf: Reuters]

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Silahlı Kuvvetlerin insansız hava araçları (İHA) ve füze birliklerinin gerçekleştirdiği son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun düşman hedeflerine modern kontrol sistemleri ve ileri teknolojiye dayalı hassas saldırılar düzenlediğini belirten Ekreminiya, bu operasyonların düşman mevzilerinin etkili biçimde hedef alınmasını sağladığını söyledi.

Ekreminiya, “Düşmanın radar kapasitesinin önemli bir kısmı imha edildi. Bu durum, Hayfa’daki askeri üsleri vurmayı, eskisine kıyasla daha kolay hale getirdi” ifadelerini kullandı.

ABD İran İsrail
OKUMA LİSTESİ