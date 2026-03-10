Açık 5.2ºC Ankara
Gündem
AA 10.03.2026 20:37

BM Genel Sekreteri Guterres Ankara'ya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ramazan ayı vesilesiyle dayanışma kapsamında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüşecek.

BM Genel Sekreteri Guterres Ankara'ya gelecek
[Fotograf: AA]

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan günlük basın toplantısında gazetecilere bilgilendirmelerde bulundu.

Dujarric, "Bildiğiniz gibi Genel Sekreter, her yıl ramazan ayı dayanışma ziyareti gerçekleştirir. Bu yıl BM Mülteciler Yüksek Komiseri ve ardından Genel Sekreter olarak görev yaptığı süre boyunca Türk halkının olağanüstü cömertliğine saygı göstermek amacıyla Türkiye'ye, başkent Ankara'ya gidecek." dedi.

Türkiye'nin şiddet ve zulümden kaçmak zorunda kalan milyonlarca insana kapılarını açtığını aktaran Dujarric, Genel Sekreter'in ziyareti sırasında Türkiye'deki mültecileri desteklemek için çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceğini belirtti.

Dujarric, "Çünkü Türkiye yaklaşık 2,5 milyon mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yaparak dünyanın en büyük mülteci nüfuslarından birini barındırıyor, bunların arasında 2,3 milyondan fazla Suriyeli bulunuyor." diye konuştu.

Guterres'in, Türkiye'de dünya genelindeki BM personeli adına "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü"nü kabul edeceği bilgisini paylaşan Dujarric, bu ödülün "dünyanın dört bir yanında büyük acıların yaşandığı bir döneme" denk geldiğini vurguladı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres'in bu akşam Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkacağını, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşmeler yapacağını kaydetti.

