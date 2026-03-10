Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'daki çatışma sürecinin Ukrayna'daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini, müzakerelerin vakit kaybetmeden sürdürülmesinin faydalı olacağını, Ukrayna'nın yaralarının sarılmasının, yeniden imar faaliyetlerine başlanmasının ve kalıcı güvenliğin temininin önem arz ettiğini belirtti.

Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin Türkiye için kritik önemde olduğunu, enerji altyapılarının, limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin temininin, taraflar arasında güven tesisine katkı sunabileceğini, Türkiye'nin bunun için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Sudan ikili ilişkilerini, Sudan’daki güvenlik durumunun son halini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verdiğini, Sudan ordusunun ülkedeki güvenliğin teminine yönelik gayretlerini de yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Sudan’a desteğinin ve insani yardımlarının süreceğini ifade etti.