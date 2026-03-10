Açık 2.6ºC Ankara
AA 10.03.2026 22:18

İran’dan yapılan misilleme nedeniyle Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu

İsrail ordusunun İran’dan yeni bir füze saldırısı başlatıldığı bilgisini paylaşmasının ardından Tel Aviv semalarında şiddetli patlamalar duyuldu.

İran’dan yapılan misilleme nedeniyle Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzelerin engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği duyuruldu.

Tehdit altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajlarının gönderildiğine işaret edilen açıklamada, halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İran'dan atılan füzeler nedeniyle başkent Tel Aviv dahil ülkenin orta kesiminde ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinde sirenler çaldı.

İran'ın bugün gerçekleştirdiği 5'inci misilleme nedeniyle Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise bir füzenin ülkenin orta kesiminde açık alana düştüğü öne sürüldü.

İsrail acil yardım servisleri ise ilk belirlemelere göre, misilleme sonrası yaralı ve maddi hasar tespit edilmediğini iddia etti.

OKUMA LİSTESİ