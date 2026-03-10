Açık 5.2ºC Ankara
Dünya
AA 10.03.2026 22:06

İsrail, hapishanelerdeki Filistinli esirlerin koğuşlarına eş zamanlı baskın yaptı

Filistinli Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin tüm hapishanelere eş zamanlı baskın düzenlediğini ve bazı Filistinli esirlerin yaralandığını açıkladı.

İsrail, hapishanelerdeki Filistinli esirlerin koğuşlarına eş zamanlı baskın yaptı

Filistinli Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Cezaevi İdaresine bağlı güçler, tüm hapishanelerde Filistinli esirlerin bulunduğu koğuşlara eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskın sırasında cop, ses bombası ve biber gazı kullanıldığı ve esirlere şiddet uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, bazı esirlerin yaralandığı ve bir kısmının hastaneye kaldırıldığı ancak yaralıların sayısına ilişkin ayrıntı verilmediği kaydedildi.

Ramazan ayında esirlerin hedef alınmasına tepki gösterilen açıklamada, İsrail’in esirlerin hayatından tamamen sorumlu olduğu vurgulandı ve uluslararası kurumlara ihlallerin durdurulması için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu baskının Filistinli esirlere yönelik yeni bir savaş suçu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde yaşananların Filistinli esirlerin iradesini kırmayı hedefleyen sistematik bir politikanın parçası olduğu ve baskınların ramazan ayında eş zamanlı şekilde düzenlenmesinin bunun göstergesi olduğu belirtildi.

İsrail
