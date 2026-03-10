Açık 2.6ºC Ankara
Dünya
AA 10.03.2026 23:13

Trump'tan İran'a "Hürmüz'de mayın" mesajı: Sonuçları olur

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemesi halinde bunların "derhal kaldırılmasını" istediklerini bildirdi.

Trump'tan İran'a "Hürmüz'de mayın" mesajı: Sonuçları olur
[Temsili görsel]

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse ve elimizde bununla ilgili hiçbir rapor yoksa, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Trump şunları kaydetti:

"Herhangi bir nedenle mayın döşenmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacak. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecekleri kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış dev bir adım olacak."

"10 mayın gemisini vurduk" açıklaması

Öte yandan Trump, ABD'nin, 10 faal olmayan mayın döşeme gemisini "tamamen imha ettiğini" duyurdu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Donald Trump
Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail saldırılarında sağlık ekiplerinden 15 kişi öldü
OKUMA LİSTESİ