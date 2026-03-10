Açık 6.4ºC Ankara
AA 10.03.2026 20:08

Kanada'da ABD Konsolosluğuna ateş açıldı

Kanada'nın Toronto kentindeki ABD Konsolosluğuna düzenlenen saldırıda çok sayıda silah sesi duyuldu, saldırgan henüz tespit edilemedi.

Kanada'da ABD Konsolosluğuna ateş açıldı

Toronto polisi, Toronto'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldığını, ilk etapta herhangi bir yaralanmanın belirlenmediğini açıkladı.

Açıklamada, diplomatik misyona yönelik silahlı saldırının yerel saatle 05.30 civarında gerçekleştiği, çok sayıda silah sesinin duyulduğu olay yerindeki incelemenin devam ettiği ancak henüz bir şüphelinin tespit edilemediği aktarıldı.

"Ateşli silah kullanıldığına dair kanıtlar bulundu." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu konsolosluk binasının önündeki yolun trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Norveç'in Oslo kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği'nde de 8 Mart'ta patlama meydana gelmişti.

Oslo polisi, patlamanın "ABD Büyükelçiliğini kasıtlı olarak hedef alan bir saldırı olabileceği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

