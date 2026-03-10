Açık 8.8ºC Ankara
Dünya
AA 10.03.2026 18:38

İşgalci İsrail, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi

İşgalci İsrail ordusunun yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde patlamalar meydana geldi.

İşgalci İsrail, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusu halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırıların 2'si Camus Mahallesi'ne, 1'i Burc el-Baracine bölgesine, 1'i ise Leylek Mahallesi'ne gerçekleştirildi.


Saldırıların ardından patlama sesleri duyuldu ve bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu ise, Hizbullah alt yapısını hedef aldığını öne sürerek, Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu daha önce "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesindeki birçok mahalle için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.

