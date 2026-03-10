Açık 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.03.2026 18:45

İran’ın misillemesi nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu

İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını açıklamasının ardından Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İran’ın misillemesi nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu
[Fotoğraf: AA]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

İran’ın misillemesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail’in orta kesimlerinde sirenler çaldı.

İran misillemesini önlemek için devreye giren hava savunma füzeleri nedeniyle Kudüs'te patlama sesleri duyuldu.

Beyt Şemeş kentine isabet olduğu aktarılıyor

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentine isabet olduğu ve çevre yerleşimlere şarapnellerin düştüğü aktarıldı.

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah" ise ilk belirlemelere göre, Beyt Şemeş kenti ve çevresinden henüz yaralı bildirimi almadıklarını açıkladı.

İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 9 İsraillinin öldüğü açıklanmıştı.

ETİKETLER
Kudüs İran İsrail
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:40
BM Genel Sekreteri Guterres Ankara'ya gelecek
20:14
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 570'e çıktı
20:12
Kanada'da ABD Konsolosluğuna ateş açıldı
19:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti
19:24
Şubat yağışları son 66 yılın en yüksek seviyesini gördü
19:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ