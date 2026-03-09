Duman 2.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 09.03.2026 08:42

Kıyı Emniyeti’ne 66 daimi işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 66 daimi işçi alınacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılabilecek.

Kıyı Emniyeti’ne 66 daimi işçi alınacak

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda, 3 ikinci kaptan, 3 ikinci mühendis, 8 mühendis, 11 büro personeli, 1 tekniker, 25 gemici ve 15 yağcı alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.


