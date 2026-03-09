Altın haftaya düşüşle başladı

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üstünde 7 bin 302 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 7 bin 271 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 273 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 536 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 128 dolardan işlem görüyor.

Güçlenen dolar, altın üzerinde baskı oluştururken artan enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini körüklemesi faiz oranlarının yakın vadede düşürülme olasılığını daha da azalttı ve bu durum da altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Öte yandan Avrupa'da bazı ülkelerin merkez bankalarının savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla altın sattığına dair haber akışı da altın fiyatlarındaki gerilemede başka bir faktör olarak öne çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.