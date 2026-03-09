Duman 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.03.2026 09:40

Altın haftaya düşüşle başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 271 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 12 bin 273 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 536 liradan satılıyor

Altın haftaya düşüşle başladı

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üstünde 7 bin 302 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 7 bin 271 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 273 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 536 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 128 dolardan işlem görüyor.

Güçlenen dolar, altın üzerinde baskı oluştururken artan enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini körüklemesi faiz oranlarının yakın vadede düşürülme olasılığını daha da azalttı ve bu durum da altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Öte yandan Avrupa'da bazı ülkelerin merkez bankalarının savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla altın sattığına dair haber akışı da altın fiyatlarındaki gerilemede başka bir faktör olarak öne çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
Trump, yükselen benzin fiyatlarına ilişkin endişe duymadığını belirtti
10:50
Bakan Işıkhan: 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
10:42
3,5 milyar liralık yasa dışı bahis soruşturmasında 67 gözaltı
10:38
Soykırımcı İsrail ordusu bir gazeteciyi daha öldürdü
10:30
Doğu'da ulaşıma "kar" engeli: 187 yol kapandı
10:15
Galatasaray, Devler Ligi’nde Liverpool’u ağırlıyor
67 yıllık inşa süreciyle bilinen Eminönü'nün simgesi: Yeni Cami
67 yıllık inşa süreciyle bilinen Eminönü'nün simgesi: Yeni Cami
FOTO FOKUS
İmamoğlu Suç Örgütü davası başlıyor
İmamoğlu Suç Örgütü davası başlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ