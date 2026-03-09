Açık 6.7ºC Ankara
AA 09.03.2026 10:57

ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran'da daha fazla can kaybı olacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak." dedi.

Hegseth, CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programında ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu saldırıların ardından can kayıplarının olacağını söylemekte haklı olduğunu savunan Hegseth, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak." diye konuştu.

Hegseth, özellikle kendi neslinin "ABD'lilerin ülkeye tabutta dönmesinin nasıl bir şey olduğunu bildiğini" dile getirerek, bunun kendilerini zayıflatmadığını, savaşı bitirmek için kararlılıklarını artırdığını savundu.

Öte yandan, Hegseth, İran donanmasından daha fazla gemiyi batıracaklarını ve saldırılarda konvansiyonel mühimmat ve güdümsüz bombaların kullanılacağı aşamanın henüz başlamadığını ifade etti.

İran'ın bir noktada savaşta etkisiz kalacağını ve teslim olmaktan başka seçeneğinin kalmayacağını savunan Hegseth, "Savaşmaya henüz başladık, henüz yükselişe geçtik. Dolayısıyla İranlılar, bunun sonucunda kimin galip geleceğini hesaba katmamışlarsa zamanla Başkan Trump'ın bu savaşta ne kadar kararlı olduğunu anlamaya başlayacaklar." görüşünü paylaştı.

ABD İran
OKUMA LİSTESİ