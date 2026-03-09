Duman 4.7ºC Ankara
Dünya
AA 09.03.2026 10:37

Soykırımcı İsrail ordusu bir gazeteciyi daha öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk, 1’i gazeteci 6 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail ordusu bir gazeteciyi daha öldürdü

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Suvarha bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda 2'si çocuk 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 3'ü çocuk 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in Suvarha'da yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği ikinci bir saldırıda 1'i çocuk, 1'i gazeteci 3 Filistinli hayatını kaybetti, bir çok kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin Nur Salih eş-Şelalife (30), Selsebil Enver Ferrac (12) ve gazeteci Amal Muhammed Şamali (46) olduğu kaydedildi.

Öte yandan, dün akşam Gazze kentinin batısındaki Ketibe Camisi yakınında sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen İsrail hava saldırısında, aralarında bir sağlık görevlisinin de bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırılarda şimdiye kadar 72 bin 126 Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
