Maskeli taraftar maçta VAR monitörünün fişini çekti

Olay, Preussen Münster'in kendi sahasında Hertha Berlin'e 2-1 yenildiği maçın ilk yarısının sonunda meydana geldi.

VAR'ın müdahalesi sonrası hakem Felix Bickel pozisyonu izlemek üzere saha kenarına gitti ancak monitörün karardığını gördü.

Preussen Münster kulübünden yapılan açıklamada, "Aktif taraftar grubundan maskeli bir izleyici yasa dışı yollarla sahaya girmiş ve teknik donanımın fişini çekmiştir" ifadesi kullanıldı.

Karar Köln'deki merkezden verildi

Hakem Bickel'in ekran kapalı olduğu için pozisyonu izleyememesi üzerine, karar yetkisi Köln'deki merkezde görev yapan VAR hakemi Katrin Rafalski'ye devredildi.

Rafalski'nin pozisyonu faul olarak değerlendirmesiyle Bickel penaltı noktasını gösterdi ve Hertha Berlin bu atışı gole çevirdi.

"Planlı bir eylem"

Kulüp yetkilileri olayı üzüntüyle karşıladıklarını ve failin kimliğinin belirlenerek adalete teslim edilmesi için her türlü çabanın gösterileceğini belirtti.

Yapılan ilk incelemeler, olayın planlı bir eylem olduğuna işaret etti. Nitekim teknik arızadan kısa bir süre sonra ev sahibi tribünlerinde "VAR'ın fişini çekin" yazılı bir pankart açıldığı bildirildi.

Benzer olayların tekrarlanmaması için stadyumda güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.