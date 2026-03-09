İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail Lübnan'da yerleşim yerlerinde beyaz fosfor kullandı

Hak grubu tarafından yayımlanan yeni raporda, 3 Mart tarihinde Lübnan'ın güneyindeki Yohmor bölgesinde yerleşim yerlerinin üzerine ateşlenen beyaz fosfor mühimmatını ve en az iki evde çıkan yangını gösteren yedi fotoğrafın orijinalliğinin teyit edildiği ifade edildi.

Siviller için korkunç sonuçlar doğuracak

İnsan Hakları İzleme Örgütü Lübnan araştırmacısı Ramzi Kaiss, İsrail ordusunun yerleşim alanları üzerinde hukuka aykırı şekilde beyaz fosfor kullanmasının son derece endişe verici olduğunu ve siviller için korkunç sonuçlar doğuracağını belirtti.

Kaiss, beyaz fosforun yakıcı etkilerinin ölüme veya ömür boyu sürecek acılara yol açan ağır yaralanmalara neden olabileceğini de sözlerine ekledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.