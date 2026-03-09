İran savaşıyla petrol fiyatları 110 doları aştı

İran'ın pazar günü, saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'i dini lider olarak ataması, çatışmaların birinci haftasında sertlik yanlısı yönetimin iktidarını koruduğu sinyalini verdi.

Hafta sonu boyunca İran genelinde petrol depoları dahil birçok hedefi vuran yeni hava saldırıları, dünya genelinde enerji arzı güvenliğine yönelik tehditleri artırdı.

Pazartesi sabahı Asya piyasalarında Brent petrol yüzde 24 artışla 114,74 dolara yükselirken, ABD hafif petrolü yüzde 26'nın üzerinde değer kazanarak 114,78 dolardan işlem gördü.

Asya borsalarında panik satışı

Bölgedeki gerilim Asya-Pasifik borsalarında da sert satışları beraberinde getirdi:

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 7'den fazla değer kaybetti.

Hong Kong'da Hang Seng yüzde 3, Avustralya'da ASX 200 yüzde 4'ün üzerinde düştü.

Güney Kore'de Kospi endeksinin yüzde 8'den fazla gerilemesi üzerine işlemlere 20 dakika ara verildi. "Devre kesici" olarak bilinen bu mekanizma, panik satışlarını durdurmak amacıyla çarşamba günkü yüzde 12'lik düşüşün ardından tekrar devreye girdi.

Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasında

Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki trafik, savaşın başlamasından bu yana neredeyse tamamen durdu. Piyasa analistleri, boğazdaki tıkanıklığın mart ayı sonuna kadar devam etmesi durumunda petrol fiyatlarının 150 dolarla rekor kırabileceği uyarısında bulundu.

Ekonomist Adnan Mazarei, petrol fiyatlarındaki sıçramanın beklenen bir durum olduğunu belirterek, "İnsanlar bu sürecin hızlı bitmeyeceğini fark ediyor. ABD'nin verdiği güvenceler artık gerçekçi gelmiyor" dedi.

Trump: Nükleer tehdidi bitirmenin bedeli

ABD Başkanı Donald Trump, fiyatlardaki artışa ilişkin yaptığı açıklamada, kısa vadeli yükselişlerin İran'ın nükleer tehdidini ortadan kaldırmak için ödenecek "küçük bir bedel" olduğunu savundu.

Enerji Bakanı ise pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'deki pompa fiyatlarının yükselmesinden endişe duyulsa da İran'ın enerji altyapısını hedef alan tarafın ABD değil İsrail olduğunu belirtti.