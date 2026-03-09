Açık 6.7ºC Ankara
AA 09.03.2026 11:14

Polisten kaçan motosikletliye ağır ceza

Adana’nın Seyhan ilçesinde tehlikeli şekilde motosiklet kullanan ve “dur” ihtarına uymayan sürücüye çok sayıda trafik ihlalinden 497 bin 465 lira ceza uygulandı.

Polisten kaçan motosikletliye ağır ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Metal Sanayi Sitesi'nde "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünü takip etti.

Motosikletli iki polis, sürücü Kemal B'yi Gürselpaşa Mahallesi'nde yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "dur ihtarına uymamak", "kırmızı ışık ihlali", "ehliyetsiz motosiklet kullanmak", "kask kullanmamak", "plakanın okunabilirliğini engelleyecek şekilde üzerinde değişiklik yapmak veya plakanın farklı bir yere takılması", "makas atmak", "mevzuata uygun teknik değişikliği süresi içinde ilgili kuruluşa bildirmemek", "zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkmak" ve "muayenesiz araçla trafiğe çıkmak" maddelerinden 497 bin 465 lira ceza kesildi.

Motosikleti trafikten men edilen Kemal B, adli işlem için Mustafa Sarı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

