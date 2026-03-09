İşgalci İsrail ordusu Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırıları sürüyor.

İsrail ordusunun Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısının ardından patlama ve uçak sesleri duyuldu. Bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

Öte yandan bölgede İsrail'e ait bir insansız hava aracı alçak irtifada uçuş yapıyor.

İsrail ordusundan Dahiye'ye yeni tahliye uyarısı

Öte yandan İsrail ordusu, Dahiye bölgesinde, sivillere evlerini derhal boşaltmaları çağrısında bulunarak olası saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, bölgedeki sivillerin tahliye yollarını kullanarak evlerini terk etmemeleri durumunda hayatlarının tehlikeye gireceğini belirtti.

Adraee, açıklamasında Dahiye bölgesindeki Hizbullah faaliyetlerinin İran lehine risk oluşturduğunu, sivillerin bu nedenle hedef olabileceğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.