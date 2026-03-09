Açık 9.2ºC Ankara
Türkiye
AA 09.03.2026 12:49

FETÖ hükümlüsü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen FETÖ hükümlüsü yakalandı.

FETÖ hükümlüsü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olan şüphelilerin bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, FETÖ üyeliği suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan Ö.Ç. ile 6 düzensiz göçmen yakalandı.

H.Y. ve Ö.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yakalanan yabancı uyruklular ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne FETÖ Terörle Mücadele
OKUMA LİSTESİ