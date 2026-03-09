Açık 9.1ºC Ankara
AA 09.03.2026 14:12

Lübnan'da son bir haftada en az 83 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail ile Hizbullah arasındaki savaşın şiddetlenmesiyle Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana en az 83 çocuğun öldürüldüğünü, 254 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

Lübnan'da son bir haftada en az 83 çocuk öldürüldü

Pazartesi günü UNICEF'in internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Lübnan genelinde geçtiğimiz hafta her gün ortalama 10'dan fazla çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık 36 çocuğun ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, son 28 ayda Lübnan'da 329 çocuğun öldüğü ve 1.632 çocuğun yaralandığı bilgisine yer verildi.

Çocuklar üzerindeki ağır bedel

Bu rakamların sarsıcı olduğunu vurgulayan ajans, verilerin çatışmanın çocuklar üzerindeki ağır bedelinin açık bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Lübnan genelindeki kitlesel yerinden edilmelerin, yaklaşık 200 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 700 bin kişiyi evlerini terk etmeye zorladığı, bu durumun daha önceki gerilimlerde yerinden edilen on binlerce kişiye eklendiği kaydedildi.

Uluslararası insancıl hukuk çağrısı

UNICEF, tüm taraflara okullar ve sığınaklar dahil olmak üzere sivilleri ve sivil altyapıyı koruma ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Açıklama, durumun yatıştırılması ve çocukların daha fazla zarar görmesinin önlenmesi için acil çaba sarf edilmesi gerektiği vurgusuyla sona erdi.

