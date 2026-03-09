Açık 8.2ºC Ankara
AA 09.03.2026 15:35

Katil İsrail, Lübnan'da 16 kişiyi daha öldürdü

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesine bağlı 2 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Katil İsrail, Lübnan'da 16 kişiyi daha öldürdü

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

İsrail uçakları gece saatlerinde Sur kentinde bulunan Tayr Deba ve Coya beldelerini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tayr Deba'da 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Coya beldesine düzenlenen saldırıda ise 7 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'a yönelik saldırılara misilleme olarak, sınır hattındaki Merkebe ve Rab Selasin beldelerine ilerlemeye çalışan İsrail askerlerini roket atışlarıyla hedef aldığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan
