AA 09.03.2026 13:00

Bahreyn: İran kaynaklı 102 füze ve 171 İHA imha edildi

Bahreyn Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı şu ana kadar 102 balistik füze ve 171 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahreyn hava savunma sistemlerinin, askerlerin yüksek hazırlık ve dikkatli gözetimi sayesinde İran kaynaklı saldırı dalgalarına aralıksız yanıt verdiği" belirtildi.

Söz konusu hava savunma faaliyetleri sırasında İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana 102 balistik füze ve 171 İHA’nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ayrıca halka yalnızca zorunlu hallerde evlerinden çıkmaları, tehlikeli bölgelerden uzak durmaları ve düşen enkaz ile şüpheli nesnelere yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.

Resmi kaynaklardan bilgi alınması ve sosyal medyada yayılan söylentilere itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sivil tesislerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık ihlali olduğu kaydedildi.

