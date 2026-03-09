KKTC Başbakanı Üstel: "Türkiye'nin adımları Kıbrıs Türk halkının güvenliğini güçlendirmeye yöneliktir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye tarafından adaya konuşlandırılan F-16 savaş uçaklarının ve savunma sistemlerinin herhangi bir saldırı amacı taşımadığını belirterek, Rum tarafının bu konudaki kışkırtıcı açıklamalarını kınadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti tarafından adanın ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin pekiştirilmesi amacıyla bölgeye sevk edilen F-16 savaş uçakları ve Türk pilotlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla adaya konuşlandırılan F-16 savaş uçaklarımıza ve kahraman pilotlarımıza 'hoş geldiniz' diyorum." ifadelerini kullandı.

"Rum tarafının çabalarını kınıyoruz"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Türkiye'nin savunma odaklı adımlarına yönelik açıklamalarına tepki gösteren Üstel, Rum liderin konuyu Avrupa Birliği (AB) nezdinde bir kriz gibi yansıtma çabasını eleştirdi.

Üstel, şunları kaydetti;

Hristodulidis’in Türkiye’nin bu adımına yönelik sözlerini be konuya Avrupa Birliği unsurlarını müdahil etme çabasını kınıyoruz. Türkiye’ye yönelik niteleme, hem tarihi gerçeklerle hem de uluslararası hukukun temelini oluşturan 1960 Garanti Antlaşmaları ile bağdaşmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin attığı bu adımlar herhangi bir saldırı amacı taşımamakta, yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik savunma tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.



Asıl dikkat çekici olan ise büyük çelişkidir. Kendi halkının güvenliği gerekçesiyle adanın güneyini farklı ülkelerin askeri unsurlarıyla dolduran, çeşitli yabancı orduların ve askeri iş birliklerinin adada konuşlanmasına kapı açan Hristodulidis’in, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının güvenliği için attığı adımlara hakaret etme çabası kabul edilemez bir yaklaşımdır.



Gerçekler açıktır. 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklık devleti, Rum yönetimi tarafından tek taraflı şekilde ele geçirilmiş; ortaklık devleti fiilen bir Rum devletine dönüştürülmüştür. Dolayısıyla bu adada işgalden söz edilecekse, bu işgali gerçekleştiren taraf ortaklık devletinin kurumlarını tek taraflı şekilde kontrol altına alan Rum yönetiminin kendisidir.



Türkiye Cumhuriyeti ise Kıbrıs’taki varlığını 1960 Garanti Antlaşması’ndan doğan meşru haklarına dayandırmaktadır. Türkiye’nin garantörlüğü, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin ve adadaki barış dengesinin temel teminatıdır. Adanın güneyinde Avrupa ülkelerinin askeri unsurlarına ve yabancı orduların varlığına tek kelime etmeyen, hatta bunları adaya davet eden bir anlayışın, konu Türkiye olduğunda farklı bir dil kullanması ciddi bir çelişkidir.



Türk ordusu Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin teminatıdır. Bu gerçek dün olduğu gibi bugün de geçerlidir, yarın da geçerli olmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin varlığı, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için vazgeçilmezdir ve bu güvenlik teminatı kararlılıkla sürdürülecektir.