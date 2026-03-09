Açık 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 09.03.2026 16:44

Milli Eğitim Akademisinde eğitim alacak adayların kayıt kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarına yönelik yayımlanan kayıt kılavuzuna göre, kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları 23 Mart'ta ilan edilecek.

Milli Eğitim Akademisinde eğitim alacak adayların kayıt kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarına yönelik kayıt kılavuzu yayımlandı.

Hazırlık eğitimine kabul edilen adayların kesin kayıt hakkı kazandıkları eğitim ve uygulama merkezine, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda belirtilen evraklarla şahsen başvurmaları gerekiyor.

Şahsen kayıt başvurusu yapmasına engel mücbir sebebi bulunan adaylar ise noter onaylı vekalet yoluyla kayıt işlemini yaptırabilecek.

Adayların başvuru formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler, eğitim ve uygulama merkezlerinde oluşturulan kayıt kabul komisyonları tarafından incelenecek. İstenen belgeleri tam olarak ibraz edenlerin kayıtları yapılacak, belgelerinde eksiklik görülenlerin kayıtları yapılmayacak.

Hazırlık eğitimi 13 Nisan'da başlayacak

Hazırlık eğitimine kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 23 Mart'ta ilan edilecek. Kayıt başvuruları, 25 Mart'ta başlayıp 3 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

Yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların listesi 7 Nisan'da açıklanacak, kayıtlar ise 8 Nisan'da başlayıp 10 Nisan saat 17.00'de tamamlanacak.

Hazırlık eğitimi, kayıt işlemlerinin ardından 13 Nisan'da başlayacak.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
Sıradaki Haber
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:07
Petrol fiyatları 100 dolar seviyesine geriledi
17:06
İran, Kuveyt'te ABD'ye ait helikopter üssünü bir kez daha vurduğunu duyurdu
16:40
Azerbaycan, Türk hava sahasına giren balistik mühimmata ilişkin açıklama yaptı
16:22
Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi
15:59
İsrail'e 10 günde askeri teçhizat ve mühimmat taşıyan 50 kargo uçağı iniş yaptı
15:54
Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı için süreç başladı
Endonezya'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı
Endonezya'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ