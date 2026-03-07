Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, okullarda Türkçe okutulması gereken derslerde görevlendirilecek yabancı uyruklu eğitim personelinde aranacak şartlarla ilgili çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanarak illere gönderilen yazıda, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun'un ilgili hükmü gereğince ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılaplarını konu olarak alan Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ve Türk kültürüyle ilgili diğer derslerin yabancı dille öğretilemeyeceği, öğrencilere eğitim ve öğretimleri süresince, söz konusu derslerle ilgili araştırma görevleri ve ödevlerin Türkçeden başka hiçbir dille yaptırılamayacağı belirtildi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan "Kurumlarda öğretim dili Türkçedir" hükmünün anımsatıldığı yazıda, yönetmelikteki ilgili hükme göre derslerin öğretiminin Türkçe yapıldığı, ancak merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ve hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında matematik ve fen bilimleri grubu derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 10 öğrencinin talep etmesi halinde, bu derslerin öğretiminin birinci yabancı dille de yapılabileceği hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Aynı yönetmeliğe göre özel öğretim kurumlarında ve uluslararası program uygulayan okullarda ise bu sayının aranmayacağı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında da meslek derslerinin protokol ve projeler kapsamında yabancı dille yapılabileceği ifade edildi.

En az C1 düzeyinde belge istenecek

MEB'in yürüttüğü çalışma doğrultusunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere özel okullarda Türkçe okutulması gereken dersleri okutmak üzere görevlendirilecek yabancı uyruklu personelden en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterliliğine sahip olduğuna ilişkin Bakanlıkça kabul edilen belge talep edilecek.

Kurumlarda bu kapsamda halihazırda görevlendirilmiş yabancı uyruklu eğitim personelinin ise gerekli belgeyi gelecek yılın eğitim öğretim yılının sonuna kadar çalışma iznini düzenleyen kuruma ibraz etmesi gerekecek.