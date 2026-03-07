ABD bombardıman uçağı İngiltere'ye indi: İran'a yönelik hava saldırılarında artış uyarısı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Perşembe günü yaptığı "İran'a yönelik saldırılar çarpıcı biçimde artacak" açıklamasının ardından, "Bone" (Kemik) lakaplı B-1 Lancer tipi dev uçak Cuma akşamı Gloucestershire'daki RAF Fairford üssüne ulaştı.

Üs kullanımı ve diplomatik gerilim

Trump, hafta başında Oval Ofis'te gazetecilere verdiği demeçte, İngiltere'nin başlangıçtaki kısıtlamaları nedeniyle ABD uçaklarının saldırı gerçekleştirmek için "ekstra saatlerce uçmak" zorunda kaldığını belirterek Londra yönetimine sitem etmişti.

Başbakan Starmer ise RAF Fairford ve Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üslerinin kullanımına onay verdikten sonra parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin "göklerden rejim değişikliği" yöntemine inanmadığını vurguladı.

Askeri analist Justin Crump, B-1 Lancer'ın dünyanın en önemli bombardıman uçaklarından biri olduğunu ve Fairford üzerinden operasyon yapmanın, ABD'den İran'a gidip gelmekten çok daha verimli olduğunu belirtti.

Orta Doğu'da çatışma derinleşiyor

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sekizinci gününe girerken, Trump'ın İran için "koşulsuz teslimiyet dışında bir anlaşma yok" ifadesinin ardından Tahran'da patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan İngiltere, Güney Kıbrıs'taki Akrotiri (Ağrotur) üssüne düzenlenen dron saldırıları sonrası askeri varlığını artırmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Başbakan Starmer, bölgeye ek savaş uçakları, helikopterler ve bir destroyer gönderildiğini açıkladı. Bu kapsamda hava savunma kabiliyetine sahip HMS Dragon savaş gemisinin önümüzdeki hafta Kıbrıs'a doğru yola çıkması bekleniyor.

Tahliyeler ve uçuş iptalleri

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle binlerce uçuş iptal edilirken, İngiliz vatandaşlarını tahliye etmek için hükümet tarafından kiralanan ikinci uçak Cumartesi gece yarısı Gatwick Havalimanı'na iniş yaptı.

Umman'ın başkenti Muskat'tan kalkan uçağın ardından, Etihad ve Emirates gibi hava yolu şirketleri de kısıtlı hizmet vermeye devam edeceklerini bildirdi.