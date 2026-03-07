Parçalı Bulutlu 6.5ºC Ankara
Dünya
AA 07.03.2026 14:08

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 123'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 123'e ulaştı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 123'e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 48 saatte 3 Filistinlinin cenazesi ile 3 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 640 kişinin öldürüldüğü, 1707 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 753 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 123'e, yaralı sayısının 171 bin 805'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
İran: Dünden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde ABD-İsrail'e ait 13 gelişmiş İHA düşürüldü
