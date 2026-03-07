Parçalı Bulutlu 7.6ºC Ankara
AA 07.03.2026 15:13

DMM’den ‘savaşa hazırlık’ iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bakanlıklara yapılan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarına ilişkin "bölgesel gelişmeler gerekçe gösterilerek bir savaşa hazırlık olduğu" yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM’den ‘savaşa hazırlık’ iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu atamalarla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bakanlıkların merkez teşkilatlarında ihdas edilen ve atamaları gerçekleştirilen bu kadrolar, 16 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile afet ve acil durumlara hazırlık, sivil savunma faaliyetleri ile seferberlik hallerine ilişkin süreçlerde kamu kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Bu düzenleme, kamu yönetiminde kriz yönetimi kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal yapılanmanın bir parçasıdır. Dolayısıyla söz konusu atamalar, iddia edildiği gibi herhangi bir savaş hazırlığına işaret etmemekte; afet, acil durum ve sivil savunma alanlarında kurumlar arası eş güdümü güçlendirmeyi amaçlayan, önceden planlanan kurumsal bir düzenlemenin uygulanmasından ibarettir. Kamuoyunun, korku ve panik oluşturmayı amaçlayan manipülatif ve gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Dezenformasyon
OKUMA LİSTESİ