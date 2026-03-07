Parçalı Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.03.2026 14:55

İletişim Başkanlığı'ndan CNN International'ın skandal haritasına tepki

İletişim Başkanlığ, CNN International'ın skandal haritasına tepki tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, "86 milyonun her ferdi Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz parçasıdır. Kardeşliğimizi hedef alan seçici coğrafi tasvirler üzerinden yapılan yaklaşımlar gerçekliği çarpıtmaktadır" sözleri yer aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan CNN International'ın skandal haritasına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CNN International kanalının haberlerde gösterdiği yanıltıcı harita görüntüsüne ve editoryal yaklaşıma sert tepki gösterdi.

Açıklamada, CNN International tarafından yayımlanan ve resmî sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda kullanılan görsel içerik ve editoryal yaklaşımın ciddi endişe uyandırdığı vurgulandı.

Söz konusu yayında yer verilen ve Türkiye Cumhuriyeti ile komşu ülkelerin bazı bölgelerini kapsayan “Kürtlerin yaşadığı alanları” gösteren haritanın, bölgeye ilişkin yanıltıcı ve indirgemeci bir tasvir sunduğu belirtilen açıklamada, “Farklı kimlik ve etnik kökene sahip vatandaşlarımız, nesiller boyunca aynı sosyal, siyasi ve kamusal hayatı paylaşarak ülkemizin dört bir yanında birlikte yaşamaktadır. 86 milyonun her bir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve ülkemizin temel toplumsal unsurlarından birini teşkil etmektedir. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan; basitleştirilmiş ve seçici coğrafi tasvirler üzerinden yapılan bu tür yaklaşımlar, bu gerçekliği çarpıtmaktadır.” denildi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürtlerin, herhangi bir siyasi ya da silahlı aktörle özdeşleştirilmesinin de kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür özdeşleştirmeler, Türkiye'nin toplumsal dokusunu yanlış yansıtan anlatıların güç kazanmasına ve ülkemizin nüfus yapısındaki çeşitlilik ile toplumsal bütünlüğün göz ardı edilmesine yol açabilmektedir. Videoda kullanılan dil ve anlatım biçimi, mezkur harita ile birlikte değerlendirildiğinde, sahadaki gerçekliklerle bağdaşmayan yapay bir jeopolitik yorum üretmekte ve gereksiz gerilimlere zemin teşkil etmektedir. Hassas bölgesel konulara ilişkin haber yapılırken uluslararası medya kuruluşlarının doğruluk, bağlamsal hassasiyet ve editoryal sorumluluk ilkelerine azami özen göstermesi beklenmektedir.

Bu çerçevede, CNN International'ın yayınlarında ve dijital platformlarında bu tür yanıltıcı harita ve görsel temsillere yer vermekten kaçınmasını ve gelecekteki haberlerinde daha yüksek düzeyde editoryal özen göstermesini beklemekteyiz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, birlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştiren anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye, tüm vatandaşlarımızın huzur ve refahını esas alan politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."
 

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ile görüştü
16:02
Almanya, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa katılmayacaklarını açıkladı
16:00
Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir
15:55
Marmaris'te deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi
15:32
Standart dışı plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
15:46
Soykırımcı İsrail, Lübnan'da aralarında çocukların da olduğu 41 kişiyi öldürdü
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ